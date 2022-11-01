مجلس الوزراء يلغي جملة أوامر صدرت في حكومة الكاظمي

2022/11/01 | 17:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إلغاء أوامر ديوانية صدرت بعد تاريخ 8 تشرين الأول من العام الماضي، فيما صوت على تعيين الأوائل وحملة الشهادات.وقال مصدر مطلع، في حديث صحفي، إن “مجلس الوزراء صوت على الغاء جميع الاوامر الديوانية الصادرة بعد تاريخ 8/10/2021”.

وبين، أن “القرار يشمل تعيين محافظي النجف وذي قار وبابل وصلاح الدين ورئيس جهاز المخابرات رائد جوحي ورئيس جهاز الامن الوطني حميد الشطري”.

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