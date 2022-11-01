وزيرة المالية طيف سامي تفصح عن ذمتها المالية

2022/11/01 | 17:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افصحت وزيرة المالية طيف سامي ، اليوم الثلاثاء، عن ذمتها المالية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي “التزاماً بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والتي شدد فيها على أهمية القيام بإجراء كشف الذمم المالية للكابينة الوزارية بادرت وزير المالية طيف سامي ، اليوم الثلاثاء ١ تشرين الثاني ٢٠٢٢ ، بالكشف عن ذمتها المالية خلال تسنم مهام عملها الرسمي وزيرا للمالية” .

واضافت الوزارة “التزاما بالمادَّة (16/ أولاً/ ج) من قانون هيئة النزاهة النافذ رقم (30 لعام 2011) المُعدَّل، التي نصَّت على إلزام كلٍّ من (رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم)، فضلاً عـن غيـرهم ممَّن يشغل إحـدى الوظائـف والمناصب الرسميَّة، كما تضمَّنته المادة في فقراتها الأخرى، بتقديم إقرار عن ذممهم الماليَّة “.

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