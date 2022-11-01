تعاون عراقي ياباني لتطوير حقول نفط الجنوب

2022/11/01 | 17:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير النفط حيان عبدالغني

عبدالزهرة، الثلاثاء، مع السفير

الياباني في بغداد " فوتوشي هاتسموثو"

ورئيس شركة جابكس"ماسيهيروا فوجيتا"

تعزيز التعاون المشترك في مجال تطوير

صناعة النفط والغاز.

وذكر بيان

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