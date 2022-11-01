ملك الأردن يلتقي قائد العمليات الأمريكية ورئيس الأركان البريطاني

2022/11/01 | 17:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى ملك الأردن عبدالله الثاني،

الثلاثاء، قائد العمليات الخاصة

الأمريكية بريان فينتون، وكبير مستشاري

رئيس الأركان البريطاني لشؤون الشرق

الأوسط وشمال إفريقيا جوي مارتن

سامبسون.

جاء ذلك على هامش فعالي

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