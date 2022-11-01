بلاسخارت: الفساد هو تحدي العراق الأكبر

2022/11/01 | 17:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الممثل الخاص للأمين العام للأمم

المتحدة في العراق جينين هينيس

بلاسخارت، اليوم الثلاثاء، أن الفساد

هو تحدي العراق الأكبر، فيما أشارت الى

أنه يقف ضد تقدم وتطور البلاد.

وقالت بلاسخارت في كلمة لها خ

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