2022/11/01 | 17:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vayZDN_mdVw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السوداني يبدأ المعركة ضد الاطار التنسيقي ويطلق حملة لتخفيض نفقات كبار المسؤولين) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السوداني يبدأ المعركة ضد الاطار التنسيقي ويطلق حملة لتخفيض نفقات كبار المسؤولين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).