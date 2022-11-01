2022/11/01 | 18:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وتكليف اللواء علي هليل بتمشية امور شرطة الطاقة لحين التكليف الرسمي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تكليف قائد جديد لشرطة الطاقة - عاجل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تكليف قائد جديد لشرطة الطاقة - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).