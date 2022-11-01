كانت في طريقها إلى السودان.. لبنان يحبط تهريب شحنة ضخمة من حبوب

2022/11/01 | 18:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، الثلاثاء، إحباط تهريب أكثر من خمسة ملايين حبة من الكبتاغون المخدر، كانت معدة للتهريب إلى السودان.

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