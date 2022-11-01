2022/11/01 | 18:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وجه وزير الكهرباء المهندس زياد علي فاضل ،اليوم الثلاثاء ، باستنفار تام لجميع الملاكات الهندسية والفنية والحرفية والجهد الألي بشكل تام لمواجهة احتمال سوء الاحوال الجوية وهطول الامطار .وقالت الوزارة في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الكهرباء يوجه ملاكاته بالإستنفار التام لمواجهة سوء الأحوال الجوية المركز الخبري الوطني.

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