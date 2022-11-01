النزاهة: الحكم على عضو مجلس محافظة سابق بقضية كسب غير المشروع

2022/11/01 | 18:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت هيأة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن مُصادقة محكمة التمييز الاتحاديَّة – الهيأة الجزائيَّـة الثانية على قرار حكمٍ بالحبس ورد الكسب غير المشروع بحقِّ عضو مجلس مُحافظة ميسان سابقاً، وفقاً لأحكام المادة (9) […]

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