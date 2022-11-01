تكليف قائد جديد لشرطة الطاقة

2022/11/01 | 18:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر وزير الداخلية، عبد الأمير

الشمري، اليوم الثلاثاء، توجيهين

جديدين.

وقال مصدر مطلع، إن الشمري "كَلف اللواء

علي هليل بتسيير أمور شرطة الطاقة لحين

التكليف الرسمي".

ويوم أمس، وجه وزير الداخلية باعتق

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