غوارديولا: رفضت عروضًا مغرية لتحليل مباريات مونديال قطر

2022/11/01 | 19:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إنّه رفض عروضًا مغرية لتحليل مباريات بطولة كأس العالم، المقرر إقامتها في قطر، مشيراً إلى أنّه "يفضّل مشاهدة المباريات في المنزل".

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