2022/11/01 | 19:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏السوداني يوجه الوزراء بمراجعة جميع العقود المبرمة في ظل الحكومات السابقة

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