السوداني يحدد الجهة المسؤولة عن تغيير سعر صرف الدولار - عاجل

2022/11/01 | 19:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء، جميع الوزراء باعداد البرنامج الحكومي وتقديمه خلال اسبوع، مبينا ان تغيير سعر صرف الدولار من صلاحيات البنك المركزي. واكد السوداني خلال جلسة مجلس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم) "على مضي الحكومة لتنفيذ برنامجها الحكومي عبر التنسيق العالي بين مؤسسات الدولة، وحث"، مطالبا" ، جميع الوزراء على تطوير منظومة العمل داخل وزاراتهم وبناء قدرات العاملين فيها بما يحقق أهداف الوزارة وسياساتها التنموية.

ووجّه السوداني بحسب البيان "جميع السادة الوزراء بإعداد البرنامج الحكومي خلال مدة اقصاها اسبوع واحد، على وفق المنهاج الوزاري الذي يركز على قضايا البطالة والفقر والخدمات ودعم الاقتصاد ومكافحة الفساد، وأكد أن تقييم الوزراء سيكون على أساس جهودهم وأدائهم في مكافحة الفساد".

فيما طالب "بالإسراع في إنشاء حساب الخزينة الموحد؛ لضبط الأموال في الدولة ومنع تسربها وهدرها، كذلك قيام الوزراء بمراجعة جميع العقود المبرمة في ظل الحكومات السابقة، ومعرفة انسجامها مع الضوابط والتعليمات".

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