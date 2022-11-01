2022/11/01 | 19:09 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الداخلية يكلف اللواء علي هليل بتسيير أمور شرطة الطاقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/01 | 19:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يكلف اللواء علي هليل بتسيير أمور شرطة الطاقة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يكلف اللواء علي هليل بتسيير أمور شرطة الطاقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).