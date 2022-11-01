2022/11/01 | 19:21 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرور العامة: دخول مركبات الحمل الكبيرة إلى بغداد من الساعة 5 عصراً ولغاية الخامسة صباحاً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/01 | 19:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور العامة: دخول مركبات الحمل الكبيرة إلى بغداد من الساعة 5 عصراً ولغاية الخامسة صباحاً) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور العامة: دخول مركبات الحمل الكبيرة إلى بغداد من الساعة 5 عصراً ولغاية الخامسة صباحاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).