2022/11/01 | 19:21 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جامعة القادسية تعقد ندوة حول استخدام التقنيات الحديثة للحد من التلوث البيئي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/01 | 19:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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