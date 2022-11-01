رشيد: لا قرار بإجراء انتخابات مبكرة جديدة في العراق

2022/11/01 | 19:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس الجمهورية، عبداللطيف رشيد، الثلاثاء، إنه ليس هناك قرار بإجراء انتخابات مبكرة جديدة في العراق.

وذكر رشيد في تصريح لقناة الجزيرة، “لا يوجد قرار بإجراء انتخابات مبكرة جديدة في العراق والأزمة السياسية انتهت”.

من جانب آخر أكد الرئيس العراقي “دعمه دولة فلسطينية عاصمتها القدس وسنركز على ذلك في قمة الجزائر”، مؤكدا رفضه الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية.

ويجتمع القادة العرب، الثلاثاء 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، في قمة تستضيفها الجزائر، هي الأولى منذ 3 سنوات، مع استمرار الانقسامات حول النزاعات الإقليمية، خصوصاً في سوريا وليبيا، فضلاً عن تطبيع بعض الدول لعلاقاتها مع إسرائيل.

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