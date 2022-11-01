2022/11/01 | 19:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد الصاروخ الأقوى في العالم، "فالكون هيفي" للعمل، الثلاثاء، بعد توقف دام ثلاث سنوات، ليقود مهمة سرية للجيش الأميركي.

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