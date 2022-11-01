الانواء الجوية: كميات الامطار المتساقطة لا تتجاوز 1 ملم

2022/11/01 | 20:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اشرت هيأة الانواء الجوية، كميات الامطار المتساقطة في الايام الماضية ووصفها بـ”القليلة جداً”.وقال مدير اعلام الهيأة عامر الجابري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”كميات الامطار المتساقطة خلال الايام الماضية قليلة جدا حتى انها لم تتجاوز ال ١ ملم”.واضاف ان “قياس نسبة الامطار يحصل بعد هطولها، اما عن شدة الامطار فان الهيأة تكون على علم بالامر، علما ان الهيأة تعمل وفقا لمعايير المنظمة العالمية للارصاد الجوية”.واوضح الجابري، ان “هنالك ارتباطا مباشرا بين الاقمار والعالم ومنفتحين على المعلومات وهذا ما يفسر تحذيراتنا شأن العواصف الترابية قبل تشكلها”.

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