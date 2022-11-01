2022/11/01 | 20:17 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني يوجه حكومته بإعداد برنامج خلال اسبوع وإنشاء حساب (الخزينة الموحد) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/01 | 20:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يوجه حكومته بإعداد برنامج خلال اسبوع وإنشاء حساب (الخزينة الموحد)) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يوجه حكومته بإعداد برنامج خلال اسبوع وإنشاء حساب (الخزينة الموحد)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).