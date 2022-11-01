2022/11/01 | 20:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشفت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، الثلاثاء، عن تحديد الاحد المقبل موعدا لاجتماعها الطارئ الخاص بفتح ملف تهريب النفط واعتقال مجموعة من المتورطين في البصرة.





وقال عضو اللجنة هاتف الساعدي في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "اجتماعا سيعقد يوم الاحد المقبل داخل اللجنة لغرض فتح ملف تهريب النفط من البصرة سيما بعد اعتقال شخصيات كبيرة من حماية المنشأت النفطية متهمة بالتهريب".

واضاف ان "الاجتماع سيكشف عن المتورطين في تهريب النفط ومن يحمي هذه المافيات"، مبينا ان "وضع سارق في حماية الابار النفطية امر مستغرب".

وبين الساعدي ان " المعتقلين لن يتم اطلاق سراحهم وان اللجنة ستشرف على متابعة الملف والقضاء مستمر في متابعة القضية وتدوين الافادات".

وكان مصدر امني، الثلاثاء، قد كشف عن تكليف اللواء علي هليل في مهام قيادة شرطة الطاقة بدلا من اللواء غانم الحسيني المعتقل بتهم الفساد.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "وزارة الداخلية كلفت اللواء علي هليل في مهام قيادة شرطة الطاقة بدلا من اللواء غانم الحسيني.

وكان مصدر أمني، صباح الثلاثاء، قد افاد بتوقيف مدير شرطة الطاقة اللواء غانم الحسيني، فيما كشف الخبير الامني فاضل ابو رغيف التفاصيل.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، هو من أصدر أمر توقيف مدير شرطة الطاقة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع نيابي لفتح اخطر ملف فساد في محافظة عراقية بعد اعتقال "حاميها حراميها" - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع نيابي لفتح اخطر ملف فساد في محافظة عراقية بعد اعتقال "حاميها حراميها" - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).