السوداني: إجراءات استرداد المبالغ المسروقة من الأمانات الضريبية ماضية والفساد تحول لجائحة

2022/11/01 | 20:19 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، إجراءات استرداد المبالغ المسروقة من الأمانات الضريبية ماضية

وقال السوداني في مؤتمره الصحافي تابعته (بغداد اليوم) إن "إجراءات استرداد المبالغ المسروقة من الأمانات الضريبية ماضية"، مؤكدا ان "الفساد تحول لجائحة".

وأوقفت القوات الأمنية العراقية، في وقت سابق، في مطار بغداد رجل الأعمال المتهم بالتورط في قضية "سرقة" 2,5 مليار دولار من أموال الضرائب فيما كان يحاول مغادرة البلاد من مطار بغداد قبل محاولة الهرب.

والمتهم، نور زهير جاسم، هو رجل أعمال عراقي يمتلك إحدى الشركات التي يعتقد بأنها متورطة في سرقة الأموال.

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