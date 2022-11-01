السوداني: حددنا ثلاثة أسابيع للوزارات لإعداد البرنامج الحكومي

2022/11/01 | 20:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء، عن تحديد ثلاثة أسابيع للوزارات لإعداد البرنامج الحكومي، مبينا ان توجيهات صدرت للوزارات وسيتم متابعة تنفيذها من فريق استشاري. وقال السوداني في مؤتمر صحفي تابعته (بغداد اليوم) ان "جلسة مجلس الوزراء أكدت على رؤية الحكومة في عملها للمرحلة المقبلة و ستكون هناك لجنة تنسق مع الوزارات في مسألة كتابة البرنامج". واضاف ان " الأسبوع الرابع سيناقش البرنامج الحكومي وإقراره في مجلس الوزراء مع تقييم للوزارات والمحافظات". واشار الى ان "تحديد أهداف وبرامج وفق أولويات المنهاج الوزاري وسنذهب في البرنامج الحكومي إلى الأولويات"، مؤكدا ان " أولويات الحكومة معالجة الفقر والبطالة ومكافحة الفساد والإصلاحات الاقتصادية وتقديم الخدمات". واتابع السوداني ان "توجيهات صدرت للوزارات التي قمنا بزيارتها تتعلق بمواضيع محددة تتابع بفريق من المستشارين فضلا عن العمل على تعزيز الخزين الاستراتيجي لمفردات البطاقة التموينية"، موضحا ان "الحكومة ستذهب اتجاه تنفيذ قانون الضمان الصحي وستتفق مع شركات متخصصة على تشغيل المستشفيات وفق أنظمتها".

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