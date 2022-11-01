2022/11/01 | 20:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cQ_VehJogiI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).