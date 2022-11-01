فقد أعصابه وهاجم السائق الآخر.. رجل يصدم سيارته مرارًا بمركبة أخرى قبل أن يقفز فوقها ويهشم الزجاج الأمامي

2022/11/01 | 20:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول إيمانويل إسكوت إنه كان يهتم بشؤونه الخاصة وهو متوجه شرقًا في "ويست ثيمر"، عندما انحرف رجل بمركبته من أقصى اليمين إلى مساره مسبباً تصادمًا.ما بدأ كحادث مروري بسيط تصاعد إلى أكثر من ذلك بكثير بعدها.

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