2022/11/01 | 20:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أطلق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، مصطلح “جائحة الفساد” وعدّه “تهديداً خطيراً” للدولة العراقية.وقال السوداني في كلمة له عقب جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسته وتابعها /المركز الخبري الوطني […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يعلن إطلاق مصطلح “جائحة الفساد” المركز الخبري الوطني.

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