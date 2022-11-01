حكومة التمثيل الأوسع.. مسافة غير ملتبسة بين السوداني والمالكي والزعامات

2022/11/01 | 20:57 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: تفنّد خطوات رئيس الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني التي بدأت مسيرتها في...

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مسافة غير ملتبسة بين السوداني والمالكي والزعامات أولاً على المسلة.

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