2022/11/01 | 21:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Js5HQ5D2Ogc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. واشنطن تجهز الخيار العسكري لضرب ايران | رأس السطر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. واشنطن تجهز الخيار العسكري لضرب ايران | رأس السطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).