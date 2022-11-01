شاهد بالفيديو.. مجلس الوزراء يتخذ قرارات بالجملة.. برنامج خلال اسبوع وعزل مسؤولين | الحصاد الإخباري

2022/11/01 | 21:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Uk2k7ISBIz8

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