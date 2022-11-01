2022/11/01 | 21:10 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: MzLq3TGyB5A
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. واحد من الناس | منطقة جميلة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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