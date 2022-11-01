مدرب منتخب قطر: سنلعب في كأس العالم إلى أقصى حد.. وهذا رأيي في منافسينا

2022/11/01 | 21:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال فيليكس سانشيز، المدير الفني لمنتخب قطر، إن فريقه مطالب برفع سقف التوقعات في بطولة كأس العالم، التي تستضيفها قطر، مؤكداً أن المنتخب القطري سيحاول المنافسة إلى أقصى حد.

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