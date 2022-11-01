2022/11/01 | 21:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البارزاني يصدر عفواً عاماً يشمل ألفاً و700 سجين ترحيب بقرار رئيس الإقليم وسط دعوة إلى إجراء مماثل في بغداد اربيل – فريد حسن رحبت الاوساط الشعبية ،بقرار العفو العام الذي اصدره رئيس اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني ،والذي يشمل 1700 شخصا ، وطالبوا بغداد باجراء مماثل.وبحسب دلشاد شهاب ،مستشار رئيس الاقليم فإن ان (القرار الرئاسي […]

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