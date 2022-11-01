2022/11/01 | 21:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية تحدّد شروط تضييف الطلبة في المدارس الصباحية أصحاب العقود المستبعدين يواصلون الإحتجاج والتعليم يعد بإجراءات منصفة بغداد – قصي منذر يواصل اصحاب العقود المستبعدين من الشمول بقرار 315 ?الاحتجاج امام وزارة المالية ،للمطالبة بما وصفوف حقوقهم المسلوبة التي عمدت الادارة السابقة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،تجاهل حلها اسوة باقرانهم الذي جرى تحويلهم بموجب […]

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