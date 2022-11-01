"بعد تحذير من هجوم إيراني وشيك".. صحيفة: حالة تأهب قصوى في الرياض وواشنطن

2022/11/01 | 21:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت الرياض معلومات استخباراتية مع واشنطن، تحذر من هجوم إيراني وشيك على أهداف في المملكة، بحسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الثلاثاء، عن مسؤولين سعوديين وأميركيين.

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