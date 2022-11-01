محافظ ذي قار يرد على أنباء تحدثت عن إقالته

2022/11/01 | 21:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ ذي قار محمد هادي: مستمرون بإدارة محافظة ذي قار ولا صحة لخبر الإقالة .

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