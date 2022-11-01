التعليم تعلن نتائج قبول الطلبة الأوائل من خريجي فروع الدراسة المهنية

2022/11/01 | 22:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، نتائج قبول الطلبة الأوائل على العراق من خريجي فروع الدراسة المهنية أو ما يعادلها.

وقالت الوزارة في بيان “بلغت أعداد الطلبة المقبولين من هذه الفئة المنشورة في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) ألفا وسبعمئة وتسعة طلاب عملا بضوابط القبول وشروطه للسنة الدراسية 2023/2022”.

ووجهت وزارة التعليم الجامعات المعنية “باستكمال إجراءات تسجيل الطلبة المقبولين اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 2022/11/2”.

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