2022/11/01 | 22:20 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bV6ChWLWplE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خبيرة تكشف مفاجأة عن لجنة إعداد خطط التنمية ومكافحة الفقر وتوصف اقتصاد البلاد بـ"الفزعة") نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خبيرة تكشف مفاجأة عن لجنة إعداد خطط التنمية ومكافحة الفقر وتوصف اقتصاد البلاد بـ"الفزعة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).