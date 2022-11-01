مصدر أمريكي لـCNN: معلومات استخباراتية تشير إلى هجوم محتمل وشيك من إيران على السعودية

2022/11/01 | 22:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح مصدر أمريكي مسؤول، لشبكة CNN، الثلاثاء، بأن المعلومات الاستخباراتية المشتركة من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تشير إلى أن إيران ربما تخطط لهجوم وشيك على منشآت للطاقة في الشرق الأوسط، وتحديدًا في السعودية.

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