2022/11/01 | 22:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزار التعليم: إطلاق استمارة الاعتراضات الإلكترونية واستمرارها الى الاثنين المقبل (www.dirasat-gate.org)

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم تحدد موعد إطلاق استمارة الاعتراضات الإلكترونية المركز الخبري الوطني.

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