2022/11/01 | 22:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور تفرض 100 ألف دينار غرامة للسيارات الخصوصي العاملة ’تاكسي’ المركز الخبري الوطني.

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