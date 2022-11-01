2022/11/01 | 22:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم العالي: إطلاق استمارة الاعتراضات الإلكترونية واستمرارها الى الاثنين المقبل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم العالي: إطلاق استمارة الاعتراضات الإلكترونية واستمرارها الى الاثنين المقبل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم العالي: إطلاق استمارة الاعتراضات الإلكترونية واستمرارها الى الاثنين المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).