2022/11/01 | 22:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أكد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، الثلاثاء 11/01/2022، لرئيس الوزراء...

ظهرت المقالة الحكيم يؤكد للسوداني على عدم التردد بضرب رؤوس الفساد أولاً على المسلة.

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