2022/11/01 | 22:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: حذرت الأمم المتحدة من أزمات تلقي بثقلها على سوق العمل في...

ظهرت المقالة العمل الدولية تحذّر من بطالة عالمية..



هل يستفيد السوداني من تجربته بوزارة العمل للجْمها بالعراق أولاً على المسلة.

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