إيلون ماسك يعرض 8 دولارات شهريًا للاشتراك في

2022/11/01 | 23:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مواجهة انتقادات لخطته لتحصيل 19.99 دولار شهريًا من مستخدمي "تويتر" الراغبين في الحصول على توثيق حساباتهم أو الاحتفاظ بحساباتهم موثقة، قدم إيلون ماسك عرضًا بديلًا.

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