الفتح يكشف اسباب إعفاء السوداني لعدد من المسؤولين والمحافظين

2022/11/01 | 23:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تحالف الفتح، اليوم الثلاثاء، عن اسباب إعفاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لعدد من المسؤولين والمحافظين المعينين في فترة حكومة تصريف الاعمال برئاسة مصطفى الكاظمي.

وقال عضو تحالف الفتح عائد الهلالي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “اغلب التعينات المستهدفة بالتغيير خلال فترة حكومة تصريف الأعمال كونها غير دستورية وغير قانونية”.

واضاف ان “حكومة تصريف الأعمال لايحق لها تعيين درجات خاصة او عقد اتفاقات دولية وبالتالي فإن رئيس الوزراء السوداني يعمل وفق ما تعهد به من خلال برنامجه الوزاري والذي كان يؤكد على جزء كبير منه هو مكافحة الفساد”، مشيرا الى انه “من المرجح ان اغلب ملفات التعيين المشمولة الان بالتغيير تشوبها شبهات فساد واضحة وعليه فإن التغيير لربما يكون مطلوب وضروري وجزء من مشروع الاصلاح”.

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