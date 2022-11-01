برلماني: اتفاق سياسي لتمرير الموازنة خلال أيام قليلة

2022/11/01 | 23:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية سالم العنبكي، الثلاثاء، وجود توجه بإعادة العمل بمجالس المحافظات، بينما أشار إلى اتفاق الكتل السياسية على تمرير الموازنة باسرع وقت ممكن.

وقال العنكبي في تصريح للقناة الرسمية إن “هنالك جدلا بشأن عودة مجالس المحافظات بين الجهات المؤيدة والمعارضة، فالجهات المعارضة ترى به حلقة زائدة ومكلفة للدولة، بينما ترى الجهات المؤيدة أن العراق نظام برلماني ولا بد من وجود مجالس محافظة “.

وأوضح أن” التوجه العام في مجلس النواب هو إعادة المجالس إلى العمل مع تعديل قانون الانتخابات والمضي به بيد أن الخلافات تدور حول قانون الانتخابات دوائره متعددة أم دائرة واحدة”.

وأشار إلى أن “عملية الترشيح والانتخاب ستخضع لضوابط أبرزها أن يحمل شهادة البكالوريوس كحد أدنى، كما أنه سيتم إدراج العدد حسب حاجة اللجان”.

من جهة أخرى، تحدث العنبكي عن وجود اتفاق بين الكتل السياسية بشأن تمرير الموازنة خلال الأيام المقبلة، موضحا أن “البرلمان لديه روية كاملة عن الوضع في العراق، وأنه مصر على تمرير الموازنة بأسرع وقت، وان هنالك تفاهمات بين الكتل السياسية على ضرورة تمرير كل القوانين التي تخدم المواطن”.

وفي السياق، تحدث أيضا عن بشأن تعين حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل.

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