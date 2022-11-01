مصرع وإصابة 12 شخصًا بحوادث سير في ثلاث محافظات

2022/11/01 | 23:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / شهدت محافظات بابل والمثنى وذي قار، اليوم الثلاثاء، وقوع حوادث سير أسفرت عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح.تتمة..

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