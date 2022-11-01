2022/11/01 | 23:50 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tkie9vbOMGA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب عطوان العطواني: لايمكن الذهاب لسياسة اجتثاث بعض الاحزاب او المكونات) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النائب عطوان العطواني: لايمكن الذهاب لسياسة اجتثاث بعض الاحزاب او المكونات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).