2022/11/01 | 23:50 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مديرية المرور توجّه مفارزها: بالحجز والغرامة المالية طاردوا سيارات الخصوصي العاملة بالأجرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/01 | 23:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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